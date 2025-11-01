Serie A rivoluzione al Genoa | Vieira lascia la panchina in accordo con la società

L’ecatombe delle panchine in Serie A è già cominciata: dopo l’addio turbolento di Tudor alla panchina della Juventus, dopo sole nove giornate un altro allenatore dal nome illustre e dal passato importante ha lasciato il suo posto a causa dei risultati deludenti. In un calcio sempre più veloce, schizofrenico e impaziente, non c’è da stupirsi troppo. Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La decisione, arrivata nella notte dopo ore di confronto con la società rossoblù, è stata presa in modo consensuale. Le parti hanno trovato un accordo per la risoluzione del contratto, ponendo fine alla breve e travagliata esperienza del tecnico francese sulla panchina ligure. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

