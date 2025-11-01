Serie A ora è anche ufficiale Vieira esonerato dal Genoa | panchina affidata a Murgita ad interim
Inter News 24 Serie A, l’ex giocatore dell’Inter lascia i rossoblù dopo un inizio di stagione difficile! Le ultime su Vieira e sul Genoa. Ora è ufficiale: Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale del club rossoblù, che ha comunicato la decisione di interrompere il rapporto con il tecnico francese dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. «Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale». 🔗 Leggi su Internews24.com
