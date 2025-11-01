Torna la Serie A nel weekend di Ognissanti! La 10ª Giornata è una battaglia per il vertice e la zona Europa: Milan-Roma, scontro al vertice. La Juve di Luciano Spalletti a Cremona per risalire. Oggi, sabato 1 novembre, prende il via la decima giornata di Serie A 20252026. Il weekend calcistico di Ognissanti si concluderà lunedì 3 novembre con il posticipo serale che vede coinvolte Lazio e Cagliari. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo dal 1° al 3 novembre con sfide cruciali per definire le gerarchie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serie A oggi, partite decima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari