– La Serie A è già teatro di profondi cambiamenti: dopo la recente separazione tra Tudor e la Juventus, anche il Genoa si ritrova senza il proprio allenatore principale. Patrick Vieira ha infatti lasciato la guida tecnica della squadra rossoblù, una decisione maturata nella notte al termine di un confronto serrato con la società ligure. L’accordo per la risoluzione del contratto è stato raggiunto in modo consensuale, mettendo fine alla breve parentesi dell’ex campione francese sulla panchina del Genoa. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Serie A, nella notte salta un’altra panchina: cosa succede