Serie A nella notte salta un’altra panchina | cosa succede
– La Serie A è già teatro di profondi cambiamenti: dopo la recente separazione tra Tudor e la Juventus, anche il Genoa si ritrova senza il proprio allenatore principale. Patrick Vieira ha infatti lasciato la guida tecnica della squadra rossoblù, una decisione maturata nella notte al termine di un confronto serrato con la società ligure. L’accordo per la risoluzione del contratto è stato raggiunto in modo consensuale, mettendo fine alla breve parentesi dell’ex campione francese sulla panchina del Genoa. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altre letture consigliate
A PALOMBARA SABINA - UN PICCOLO BACIO DELLA FORTUNA Fortuna nella Notte di Halloween: è stata annunciata stasera, nella nota trasmissione "Affari Tuoi", l'estrazione del premio giornaliero di 10.000 euro, associato al biglietto della lotteria, serie D - facebook.com Vai su Facebook