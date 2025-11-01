Serie A il Como ferma il Napoli al Maradona | 0-0 Milinkovic-Savic para un rigore a Morata

Gli azzurri di Conte rallentano ancora in casa: pareggio senza reti contro un Como organizzato e pericoloso. Decisivo il portiere serbo che neutralizza un rigore. Roma a -1 in attesa del match col Milan. Il Napoli non riesce a sfondare contro un Como ordinato e coraggioso. Allo stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte impatta 0-0 nella decima giornata di Serie A, rallentando la corsa in vetta alla classifica. Gli azzurri restano primi a +1 sulla Roma, attesa domani sera dal big match contro il Milan a San Siro. Decisivo ancora una volta Milinkovic-Savic, che nel primo tempo parà un rigore a Morata, mantenendo inviolata la porta per la seconda gara consecutiva. 🔗 Leggi su Sportface.it

