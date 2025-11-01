Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 10a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
L’attesa è finita: la Serie A sta per tornare in chiaro su DAZN. Domenica 2 Novembre alle 20:45, il grande calcio torna protagonista con Milan–Roma, la prima partita della stagione 202526 visibile gratuitamente e senza abbonamento solo su DAZN. Una sfida ad alta intensità tra due squadre in piena corsa nei vertici della classifica, pronte a darsi battaglia in un San Siro gremito e carico di energ. 🔗 Leggi su Digital-news.it
