Migliaia di persone stanno affluendo a Novi Sad, nel nord della Serbia, per un grande raduno commemorativo nel primo anniversario della morte di 16 persone per il crollo di una tettoia alla locale stazione ferroviaria, il primo novembre 2024. Una sciagura che ha dato il via a un movimento di protesta degli studenti, appoggiati da larga parta della popolazione, contro la corruzione delle autorita’, ritenuta alla base del crollo, ma anche per denunciare l’autoritarismo, la scarsa democrazia e il controllo sui media da parte del presidente Aleksandar Vucic e del governo di Belgrado. Sin dalle prime ore di stamani gruppi di manifestanti depongono fiori e accendono candele e lumini davanti alla stazione, in omaggio alle vittime del crollo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Serbia, una folla oceanica a Novi Sad ricorda le vittime del crollo in stazione di un anno fa