Serbia folla oceanica a Novi Sad in anniversario crollo | 16 minuti di silenzio per le 16 vittime

Decine di migliaia di persone provenienti da tutta la Serbia si sono riunite sabato nella città settentrionale di Novi Sad per commemorare le vittime del disastro della stazione ferroviaria un anno fa – una manifestazione di massa vista anche come una dimostrazione di malcontento nei confronti del governo autocratico del presidente Aleksandar Vucic. Il crollo di una tettoia di cemento alla stazione ferroviaria di Novi Sad lo scorso 1 novembre ha ucciso 16 persone. La tragedia ha innescato proteste di strada guidate dai giovani e un movimento nazionale che chiede cambiamenti politici che hanno seriamente scosso la stretta presa di Vucic sul potere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

