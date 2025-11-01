Serata di Halloween di paura auto si schianta contro la saracinesca del negozio
Schianto nella tarda serata di venerdì in viale Europa a Marcianise. Un’auto, con a bordo due ragazzi, ha impattato violentemente contro l’angolo di un’attività commerciale.Da chiarire la dinamica del sinistro su cui sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno proceduto ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it
