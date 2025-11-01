Sequestrati 1,29 miliardi in azioni Campari

Quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’operazione di "fusione per incorporazione" con cui la holding di diritto lussemburghese Lagfin Sca ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto di maggioranza di Davide Campari Milano, sarebbe stata realizzata senza dichiarare plusvalenze per oltre 5,3 miliardi di euro, "non tassate al momento della loro fuoriuscita dal territorio nazionale come previsto dalla normativa fiscale". Il gruppo societario che controlla lo storico colosso del beverage, secondo le accuse "ha solo formalmente trasferito gli asset detenuti dalla società italiana a una branch domestica neo costituita", mentre la gestione effettiva del ramo d’azienda finanziario veniva esercitata "a livello di casa madre estera". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

