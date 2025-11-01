Sequestrati 1,29 miliardi in azioni Campari
L’operazione di "fusione per incorporazione" con cui la holding di diritto lussemburghese Lagfin Sca ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto di maggioranza di Davide Campari Milano, sarebbe stata realizzata senza dichiarare plusvalenze per oltre 5,3 miliardi di euro, "non tassate al momento della loro fuoriuscita dal territorio nazionale come previsto dalla normativa fiscale". Il gruppo societario che controlla lo storico colosso del beverage, secondo le accuse "ha solo formalmente trasferito gli asset detenuti dalla società italiana a una branch domestica neo costituita", mentre la gestione effettiva del ramo d’azienda finanziario veniva esercitata "a livello di casa madre estera". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
+++ #Campari, sequestrati 1,3 miliardi alla Lagfin dei Garavoglia. La Procura: dichiarazione fraudolenta nel passaggio in Lussemburgo +++ - X Vai su X
Bruxelles rinvia ancora la decisione sui fondi russi congelati Durante il vertice europeo, è stata bloccata la proposta di usare i 300 miliardi di euro sequestrati a Mosca per sostenere Kiev. Zelensky resta senza risposte concrete e punta sul piano di pace in - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrati 1,29 miliardi in azioni Campari - L’operazione di "fusione per incorporazione" con cui la holding di diritto lussemburghese Lagfin Sca ha assorbito la propria controllata ... Da quotidiano.net
Gdf sequestra 1,2 miliardi in azioni della Davide Campari - I finanzieri della Gdf hanno sequestrato azioni ordinarie della Davide Campari per oltre un miliardo di euro - Lo riporta ansa.it
Indagine per evasione fiscale alla ‘Davide Campari’: sequestrate azioni per oltre 1,2 miliardi di euro - Il gip del Tribunale di Monza ha disposto il sequestro per oltre 1,2 miliardi di euro in azioni della 'Davide Campari' ... Da fanpage.it