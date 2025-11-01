Separazione carriere Grosso Comitato No | Siamo gruppo di cittadini contro riforma sbagliata – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Credo profondamente che questa sia e debba essere la battaglia dei cittadini contro una riforma costituzionale sbagliata e non possa diventare la battaglia dei magistrati contro il Governo o contro la maggioranza politica. Forse è il Governo e la maggioranza politica che vorrebbe trascinare la magistratura su questo piano. Secondo me è estremamente importante che fin da subito sia chiaro che questa non è la campagna referendaria che la magistratura organizza contro la maggioranza che ha scritto questa riforma " così l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato Giusto Dire No, contrario alla riforma costituzionale della separazione delle carriere, intervenendo alla conferenza di presentazione del Comitato stesso. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
La separazione delle carriere dei magistrati è legge, la destra festeggia, il tempo pare essere tornato indietro. Non lo respirate anche voi quel profumo antico di miracolo italiano, di rivoluzione liberale? Non la sentite, come un’eco, una voce familiare che si infi - facebook.com Vai su Facebook
La separazione delle carriere era il sogno di Licio Gelli. È diventata un cavallo di battaglia di Berlusconi. E oggi è l’obiettivo principale del governo Meloni. Leggete qui alessandrodibattista.substack.com/p/il-sogno-di-… e iscrivetevi al mio canale Substack - X Vai su X
Separazione carriere, Grosso (Comitato No): "Siamo gruppo di cittadini contro riforma sbagliata" - (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Credo profondamente che questa sia e debba essere la battaglia dei cittadini contro una riforma costituzionale sbagliata e non possa diventare la battaglia dei m ... Segnala quotidiano.net
Separazione delle carriere, parte il Comitato del No al referendum: “Non assaltiamo il Palazzo, ma difendiamo la Carta” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Separazione delle carriere, parte il Comitato del No al referendum: “Non assaltiamo il Palazzo, ma difendiamo la Carta”" pubblicato il 1 Novembre 20 ... ilfattoquotidiano.it scrive
Separazione delle carriere, il presidente del Comitato per il No Grosso: “Gli avvocati saranno i primi danneggiati: ci rivolgeremo a loro” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Separazione delle carriere, il presidente del Comitato per il No Grosso: “Gli avvocati saranno i primi danneggiati: ci rivolgeremo a loro”" pubblica ... Segnala ilfattoquotidiano.it