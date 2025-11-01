Separazione carriere Conte | Meloni pensa a rendere intoccabili i politici non a salari e tasse – Il video

(Agenzia Vista) Bari, 01 novembre 2025 "Il Governo Meloni si occupa della giustizia per rendere intoccabili i politici, ritornando alla casta, ma non si preoccupa del crollo dei salari reali, della pressione record fiscale e neppure del fatto che solo in questo mese di ottobre sono aumentati del 40% gli sbarchi dei migranti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Caro Governo Meloni, avete fallito su tutto però non fallite mai quando si tratta di tutelare voi stessi" così Conte parlando da Bari. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

