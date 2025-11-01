Sito inglese: Il dibattito tra club e nazione per i calciatori non è una novità. Che si tratti di stelle del Manchester United di Sir Alex Ferguson che si sono infortunate lievemente prima delle pause per le nazionali o di giocatori che hanno interrotto prematuramente la loro carriera in Inghilterra, i programmi del club e della nazionale spesso non sono così compatibili come dovrebbero essere. La questione è emersa quest’estate, quando la Coppa del Mondo per club FIFA, recentemente ampliata negli Stati Uniti, si è scontrata con una serie di altri tornei, incluso il Campionato Europeo Under 21 che si è giocato in Slovacchia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

"Sentivo che avrei avuto più impatto agli Europei U21 che alla Coppa del Mondo per club. Ho aiutato l'Inghilterra a qualificarsi, quindi perderla sarebbe stato straziante' Perché James McAtee ha scelto la gloria dell'Inghilterra invece della Coppa del Mondo per club