Sensori anche nei parcheggi di viale Lecco | Como spinge sulla sosta smart

Quicomo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono comparsi anche in viale Lecco i piccoli dischi neri incassati nell’asfalto (già posizionati in viale Varese): sono sensori che “sentono” quando uno stallo blu è occupato o libero. L’intervento rientra nel piano cittadino per digitalizzare la sosta nelle aree più trafficate del centro.Come. 🔗 Leggi su Quicomo.it

