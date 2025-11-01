Sempre meno acquisti in Italia calo del 26% a ottobre | il più basso dal 2025

L’ Osservatorio Findomestic di ottobre 2025 segnala un forte calo nelle intenzioni d’acquisto degli italiani, con una flessione del 26% rispetto al mese precedente. Si tratta del dato più basso registrato nell’ultimo anno, dopo che solo un mese fa le intenzioni avevano toccato il livello massimo. Il quadro riflette un peggioramento della fiducia dei consumatori, che si manifesta anche nella percezione generale del futuro. Secondo Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio, “il dato trova riscontro anche nel peggioramento della percezione del futuro con gli ottimisti che scendono al 36% dal 47% di fine estate”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sempre meno acquisti in Italia, calo del 26% a ottobre: il più basso dal 2025

