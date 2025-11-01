Sembra un reality ma è Mozart Così fan tutte torna alla Scala | Un’indagine sull’animo umano
Milano – “ È un’indagine sull’animo umano ai tempi della società dello spettacolo, dove tutto diventa una reality show come “Temptation Island” oppure “Love is Blind” che portano in tv persone autentiche in contesti simulati per mettere alla prova i loro sentimenti", racconta Robert Carsen regista alle prove di “Così Fan Tutte”. Il capolavoro di Wolfang Amadeus Mozart, ultima opera della tetralogia scritta con Lorenzo Da Ponte va in scena al Teatro alla Scala dal 5 al 26 novembre, sul podio Alexander Soddy, direttore britannico accalmato nei maggiori teatri al mondo e che tornerà al Piermarini anche il prossimo anno per dirigere il Ring di Richard Wagner in occasione dei 150 anni dalla prima esecuzione nel 1876. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
