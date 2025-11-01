Sella domani a Scafati Dalmonte | Il tiro da 3 pericolo principale
Alla vigilia della lunga trasferta a Scafati, il primo assistente Lorenzo Dalmonte della Sella Cento ha risposto ad alcune domande sulle condizioni fisiche della squadra e sulla preparazione della partita. Come state dal punto di vista fisico, dato che siete alla terza partita in 8 giorni? "Sono alcuni anni che c’è questo tipo di calendario, quindi siamo in quotidiana gestione dei carichi di lavoro e dei ritmi. In questo momento fortunatamente stiamo tutti bene". Quanto è importante andare a giocare in un campo ostico come quello di Scafati dopo un’ottima prestazione sia offensiva che difensiva come quella di mercoledì? "Sappiamo che Scafati è una buonissima squadra e che il loro campo è molto caldo, come tanti altri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
