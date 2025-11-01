Secondo Israele tre corpi restituiti da Hamas non sono degli ostaggi
Il Times of Israel ha appreso che i resti parziali di tre corpi restituiti da Hamas attraverso la Croce Rossa non appartengono a ostaggi israeliani. La valutazione è stata effettuata sabato 1 novembre 2025 in seguito al completamento delle operazioni di identificazione presso l’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv. Il gruppo terroristico deve ancora restituire i corpi di 11 ostaggi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
