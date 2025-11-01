Se Sinner superasse Alcaraz sarebbe tds n1 alle ATP Finals? Il regolamento sorprende

Jannik Sinner si trova a una sola vittoria dal tornare numero 1 del mondo: se dovesse battere il canadese Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi, il tennista italiano scavalcherà lo spagnolo Carlos Alcaraz in testa al ranking ATP. In caso di successo sul cemento della capitale francese, infatti, il fuoriclasse altoatesino volerebbe a quota 11.500 punti e avrebbe 250 punti di vantaggio nei confronti dell’iberico. Se invece dovesse perdere contro il nordamericano, allora rimarrebbe numero 2 del mondo a 100 lunghezze dal rivale. Questa è la situazione con cui ci si presenterà alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo, che andranno in scena dal 9 al 16 novembre a Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Se Sinner superasse Alcaraz, sarebbe tds n.1 alle ATP Finals? Il regolamento sorprende