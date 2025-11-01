Se Sinner superasse Alcaraz sarebbe tds n1 alle ATP Finals? Il regolamento sorprende
Jannik Sinner si trova a una sola vittoria dal tornare numero 1 del mondo: se dovesse battere il canadese Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi, il tennista italiano scavalcherà lo spagnolo Carlos Alcaraz in testa al ranking ATP. In caso di successo sul cemento della capitale francese, infatti, il fuoriclasse altoatesino volerebbe a quota 11.500 punti e avrebbe 250 punti di vantaggio nei confronti dell’iberico. Se invece dovesse perdere contro il nordamericano, allora rimarrebbe numero 2 del mondo a 100 lunghezze dal rivale. Questa è la situazione con cui ci si presenterà alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo, che andranno in scena dal 9 al 16 novembre a Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Io ho un target, fisso. Parlo delle stesse cose in maniera alternata, perchè mi serve per brandizzare. E quindi incastro cinema a borghesia romana, attori a scrittori, Sinner a top gastronomiche. Ecco, Sinner, la mia ossessione facebookiana. Ricapitoliamo: rinun - facebook.com Vai su Facebook
Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz: scenario diverso per il n.1 da giocarsi alle ATP Finals - Jannik Sinner può sfruttare l'eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz all'esordio nell'ATP Masters 1000 di Parigi per tornare numero 1 del mondo al ... Segnala oasport.it
Jannik Sinner può tornare numero 1: le combinazioni per soffiare il primato a Carlos Alcaraz - La sconfitta di Carlos Alcaraz al secondo turno di Parigi riapre la lotta per il numero 1 ATP con Jannik Sinner, che il 3 novembre può tornare al vertice ... fanpage.it scrive
Sinner vuol tornare numero uno Ecco come può superare Alcaraz - A Parigi c'è la possibilità del controsorpasso: Jannik deve vincere e sperare che Carlos esca prima delle semifinali ... Riporta panorama.it