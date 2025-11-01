Se sei un miliardario perché non fai del bene e doni i tuoi soldi? | Billie Eilish attacca e dà l’esempio donando 11.5 milioni di dollari in beneficenza

Attimi di imbarazzo durante la cerimonia di premiazione degli Innovator Awards del Wall Street Journal al MoMA di New York. Billie Eilish si è rivolta in modo duro ai miliardari presenti in sala tra cui Mark Zuckerberg, accompagnato dalla moglie Priscilla Chan, Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas e Ben Stiller per fare un appello. “Vi voglio bene, ma ci sono alcune persone qui che hanno molti più soldi di me. Se siete miliardari, perché lo siete? Senza odio, ma sì, date via i vostri soldi, piccolini”, ha tuonato la Eilish. La cantautrice per dare il buon esempio poi annunciato che donerà 11,5 milioni di dollari, parte dei proventi del suo tour Hit Me Hard and Soft, “a iniziative di equità alimentare, giustizia climatica e riduzione delle emissioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

