Sul proprio canale YouTube, Raffaele Gaito ha ospitato il dottor Gennaro Romagnoli, psicologo, psicoterapeuta e divulgatore noto per il podcast Psyne e per il suo lavoro sull’educazione emotiva e mentale. L’incontro si è sviluppato attorno al tema dell’intelligenza artificiale, in particolare a come strumenti quali ChatGPT stiano cambiando il nostro modo di lavorare, pensare, imparare. Ma nel corso della conversazione emerge un altro nodo centrale: la scuola. L'articolo “Se l’AI è in grado di scrivere un testo, risolvere un esercizio, generare contenuti. qual è il ruolo della scuola? Come ripensarlo”, le riflessioni del dottor Gennaro Romagnoli . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it