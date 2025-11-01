Se la violenza digitale è diventata reale
Credere che esista una separazione tra vita digitale e vita reale è un’ingenuità che non possiamo più permetterci. La nostra fede nella realtà, e nel fatto che. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nudify: un’industria globale basata sulla violenza digitale. 7,5 milioni di utenti non sono un incidente: sono il problema. Chi guarda, cerca o paga questi contenuti non è un utente. È COMPLICE di una violenza. La vergogna va spostata: non sulla vittima, ma - facebook.com Vai su Facebook
? Francesca Barra e le immagini fake di nudo: “Non è un gioco ma violenza digitale, educare al consenso” dlvr.it/TNvdpm $ViolenzaDigitale $EducazioneAlConsenso $FrancescaBarra $ImmaginiFake $DirittiDelleDonne - X Vai su X