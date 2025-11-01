Se la terra diventa scelta di vita | il progetto di Confeuro per una nuova generazione agricola
Mercoledì 5 novembre a Roma sarà presentato il report ConfeuroPiepoli Agri Under 35 – Coltiviamo il futuro. Ne abbiamo parlato con Andrea Tiso. “ Le tecnologie digitali, l’agricoltura di precisione, l’Intelligenza artificiale e le nuove tecniche di produzione possono infatti contribuire a migliorare la produttività delle imprese agricole, riducendo al contempo l’impatto ambientale ”. – Notizie.com A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Andrea Tiso, presidente di Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei. 🔗 Leggi su Notizie.com
Altre letture consigliate
Quando la terra detta il menù, la tavola diventa verità. Si mangia ciò che nasce, si brinda a ciò che cresce, si condivide il tempo che conta davvero. Osteria Agricola del Parmenide Via Coppola, 10 – Fraz. Velina 84040 - Castelnuovo Cilento (SA) 0974 7150 - facebook.com Vai su Facebook
“La vita va così”, diventa film la storia del pastore che rifiutò milioni di euro per la sua terra - Diventa un film la storia del pastore sardo Ovidio Marras che disse no a tanti milioni di euro per la sua terra ... Segnala vita.it