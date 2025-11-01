Se ci vestiamo più di nero è tutto merito della Scorpio season

C’è un momento preciso, ogni autunno, in cui il cielo si fa più basso, la luce diventa dorata e tutti iniziano a vestirsi come se stessero per evocare qualcosa. È la stagione dello Scorpione, baby — e con lei arriva quell’irresistibile voglia di sentirsi un po’ strega, un po’ pericolosa, ma con stile. La Witchy girls season aka Scorpio season è nel pieno: il fashion si tinge di magia nera. Non è solo l’influenza di Halloween o la solita estetica goth: è proprio un’energia collettiva, un ritorno al mistero, al velluto, ai profumi che sanno di ambra e fumo, ai capelli sciolti che sembrano muoversi da soli quando passa un refolo di vento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

