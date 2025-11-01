Se ci vestiamo più di nero è tutto merito della Scorpio season
C’è un momento preciso, ogni autunno, in cui il cielo si fa più basso, la luce diventa dorata e tutti iniziano a vestirsi come se stessero per evocare qualcosa. È la stagione dello Scorpione, baby — e con lei arriva quell’irresistibile voglia di sentirsi un po’ strega, un po’ pericolosa, ma con stile. La Witchy girls season aka Scorpio season è nel pieno: il fashion si tinge di magia nera. Non è solo l’influenza di Halloween o la solita estetica goth: è proprio un’energia collettiva, un ritorno al mistero, al velluto, ai profumi che sanno di ambra e fumo, ai capelli sciolti che sembrano muoversi da soli quando passa un refolo di vento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
Buon sabato ragazze Come ci vestiamo stasera? Ecco cosa metterò io il tacco nero in vernice di Divine Follie, questo abito bellissimo in lire di PHO con lo spacco laterale, finito il tutto con accessori argento Ti interessa qualche pezzo che hai visto nei no - facebook.com Vai su Facebook