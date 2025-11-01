Scuole professionali Cucina senza sprechi | gli studenti insegnano
"La sostenibilità è un percorso che parte dai piccoli gesti quotidiani e diventa cultura condivisa": lo afferma con ancora più convinzione Marco Cimino, responsabile area progetti di APF Valtellina, reduce dal Salone dell’Orientamento di Morbegno dove oltre 500 studenti delle scuole medie della provincia hanno partecipato con entusiasmo alla presentazione di " No Waste, More Taste – Giovani cuochi per una cultura alimentare sostenibile in Valtellina". Promosso da APF Valtellina in collaborazione con Regione Lombardia ed ERSAF, "è molto più di un progetto didattico: è un modo per educare i ragazzi a guardare al cibo come a un bene prezioso, frutto di lavoro, conoscenza e rispetto per il territorio" ha chiarito Cimino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sei uno studente del IV o V anno delle scuole superiori? Ti interessa entrare nel mondo sanitario? Vieni alle giornate dell'orientamento scolastico alle professioni sanitarie(8-15 e 29 novembre) promosse dagli ordini professionali in sinergia con l'Universit - facebook.com Vai su Facebook
Settimana della celiachia, dai corsi di cucina senza glutine alle attività nelle scuole: tutti gli eventi a Roma e in Italia - Questo l'obiettivo della decima edizione della Settimana Nazionale della Celiachia, in tutta Italia dall'11 al 19 maggio con eventi e ... ilmessaggero.it scrive
Diplomifici addio, falle in alcune scuole paritarie: “Prof senza titoli e alberghieri senza cucina” - Frequentare un alberghiero senza cucina è un po' come acquistare delle scarpe su internet con la clausola di non poterle restituire. Si legge su rainews.it