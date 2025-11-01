"La sostenibilità è un percorso che parte dai piccoli gesti quotidiani e diventa cultura condivisa": lo afferma con ancora più convinzione Marco Cimino, responsabile area progetti di APF Valtellina, reduce dal Salone dell’Orientamento di Morbegno dove oltre 500 studenti delle scuole medie della provincia hanno partecipato con entusiasmo alla presentazione di " No Waste, More Taste – Giovani cuochi per una cultura alimentare sostenibile in Valtellina". Promosso da APF Valtellina in collaborazione con Regione Lombardia ed ERSAF, "è molto più di un progetto didattico: è un modo per educare i ragazzi a guardare al cibo come a un bene prezioso, frutto di lavoro, conoscenza e rispetto per il territorio" ha chiarito Cimino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuole professionali. Cucina senza sprechi: gli studenti insegnano