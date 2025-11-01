Scuola e municipio chiusi dopo le verifiche sismiche | paura in Italia

Il sindaco Ivo Capone ha disposto la chiusura immediata della scuola e del municipio di Summonte, dopo le verifiche effettuate in seguito agli ultimi eventi sismici. La decisione è arrivata sulla base della relazione tecnica, che ha evidenziato la necessità di interventi per garantire la sicurezza strutturale degli edifici. Per assicurare la continuità dei servizi, il Comune ha predisposto soluzioni temporanee. Le attività scolastiche saranno trasferite nel centro sociale della frazione Starze, mentre gli uffici comunali verranno ospitati temporaneamente negli spazi del Parco del Partenio, dove i cittadini potranno continuare a svolgere le consuete pratiche amministrative.

