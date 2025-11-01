Scuola di musica torna l’incubo | Abusi su due 13enni Secondo maestro arrestato

Molinella (Bologna), 1 novembre 2025 – “Ho sperato che fosse solo un brutto incubo: ha voluto tutto da me ”. Sono parole che colpiscono come lame quelle di una adolescente che, ancora una volta, spezzano la quiete della tranquilla Molinella, nella Bassa. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale Compagnia hanno messo agli arresti domiciliari un 30enne, insegnante di musica in una scuola del paese: è accusato di atti sessuali con minorenni. Vittime sono due alunne che, all’epoca dei fatti, avevano 13 anni. Una vicenda già di per sé drammatica, ma che lo diventa ancor di più se si pensa che, a inizio settembre, un altro maestro della stessa scuola, un 77enne, era stato arrestato ed è tuttora ai domiciliari con la medesima accusa: violenza sessuale su una bambina, sua alunna, di dieci anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

