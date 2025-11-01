Scuola cattolica nel mondo | oltre 70 milioni di studenti e 231mila scuole Quasi la metà si concentra in Africa

La vasta rete delle scuole cattoliche si estende oggi in ogni continente, accogliendo oltre 70 milioni di studenti in 231mila istituti. Più che una presenza numerica, questa realtà si traduce in un laboratorio di innovazione educativa e crescita sociale, dove dialogo interculturale e attenzione ai bisogni emergenti diventano pilastri strategici. Studi internazionali, come quelli promossi dalla Banca Mondiale, indicano che le scuole cattoliche contribuiscono per oltre 12 trilioni di dollari all'accrescimento della ricchezza dei Paesi che ospitano questo modello formativo, dimostrando capacità di efficienza e qualità anche nelle aree più svantaggiate L'articolo Scuola cattolica nel mondo: oltre 70 milioni di studenti e 231mila scuole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

