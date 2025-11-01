Scuola a rischio sismico | solo il 15% degli edifici risulta adeguato alla normativa

Il XXV Rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente ha acceso i riflettori su una situazione allarmante: l'edilizia scolastica presenta fragilità diffuse, con particolare riferimento alla sicurezza sismica. I dati raccolti sui comuni capoluogo evidenziano come meno del 15% degli edifici situati in zona sismica rispetti la normativa antisismica vigente, esponendo studenti e personale scolastico a rischi significativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

