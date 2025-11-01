Screening oncologici nei luoghi di lavoro l' Asp al Comune di Bagheria | effettuate 78 prestazioni

Palermotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GLI SCREENING ONCOLOGICI NEI LUOGHI DI LAVORODOPO AMAT, INPS E ISMETT, L’ASP DI PALERMO AL COMUNE DI BAGHERIAPALERMO 1 NOVEMBRE 2025 – Bagheria ha ospitato il nuovo progetto dell’Asp di Palermo che si pone l’obiettivo di portare la prevenzione oncologica anche nei luoghi di lavoro. Nell’ambito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

screening oncologici luoghi lavoroScreening oncologici in orario d’ufficio: crescono le tutele per la salute in azienda - Focus sulla prevenzione con il via libera alla possibilità di prevedere nei contratti collettivi permessi retribuiti per effettuare i test ma il decreto legge rafforza anche il ruolo del medico compet ... Lo riporta ilsole24ore.com

screening oncologici luoghi lavoroPermessi per screening oncologici. Nursing up: “Bene il decreto sicurezza, ma servono programmi mirati e tutele contrattuali” - “Positiva l’introduzione dei permessi retribuiti per gli screening oncologici, prevista dal decreto sulla sicurezza sul lavoro: una misura che avvicina la prevenzione ai luoghi di lavoro e facilita l’ ... quotidianosanita.it scrive

screening oncologici luoghi lavoroSicurezza lavoro. Via libera a decreto. Schillaci: “Rafforza misure di tutela della salute dei lavoratori” - Permessi retribuiti ai lavoratori per gli screening oncologici nei contratti collettivi, nuove funzioni per il medico competente, supporto alle microimprese per organizzare la sorveglianza sanitaria. Scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Screening Oncologici Luoghi Lavoro