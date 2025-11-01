Scott Steiner | Tornerei in WWE per aiutare mio nipote Bron Breakker

Scott Steiner non esclude un ritorno in WWE, soprattutto se questo dovesse significare affiancare (o magari affrontare) suo nipote, Bron Breakker. Durante il suo panel al Geek'd Con 2025, il membro della WWE Hall of Fame ha parlato della possibilità di tornare sul ring e, pur precisando di non essere stato contattato, ha lasciato intendere che sarebbe assolutamente aperto all'idea. Nella parte finale della sessione di domande del pubblico, un fan ha fatto notare la recente tendenza della WWE a costruire storyline familiari, chiedendogli se avrebbe mai considerato di prenderne parte, magari per aiutare o, al contrario, sabotare suo nipote.

