Scosse ai Campi Flegrei pronte le navi a Napoli | ecco perché cosa succede
– Negli ultimi mesi, l’area dei Campi Flegrei ha registrato un incremento significativo di fenomeni sismici e di sollevamento del suolo. Questo scenario sta destando attenzione tra le autorità e la popolazione locale, che monitora con apprensione l’evolversi degli eventi. . Dal 2023, le rilevazioni mostrano che i terremoti non sono soltanto aumentati in numero, ma tendono anche a concentrarsi lungo una nuova faglia individuata dagli esperti. “Questa nuova frattura nella crosta terrestre potrebbe spiegare perché le scosse si stanno facendo più intense e frequenti proprio in alcune zone, e non più sparse come in passato”, spiega il professor Guido Giordano, uno dei responsabili della ricerca condotta dall’Università Roma Tre e dall’INGV. 🔗 Leggi su Tvzap.it
