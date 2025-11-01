– Negli ultimi mesi, l’area dei Campi Flegrei ha registrato un incremento significativo di fenomeni sismici e di sollevamento del suolo. Questo scenario sta destando attenzione tra le autorità e la popolazione locale, che monitora con apprensione l’evolversi degli eventi. . Dal 2023, le rilevazioni mostrano che i terremoti non sono soltanto aumentati in numero, ma tendono anche a concentrarsi lungo una nuova faglia individuata dagli esperti. “Questa nuova frattura nella crosta terrestre potrebbe spiegare perché le scosse si stanno facendo più intense e frequenti proprio in alcune zone, e non più sparse come in passato”, spiega il professor Guido Giordano, uno dei responsabili della ricerca condotta dall’Università Roma Tre e dall’INGV. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scosse ai Campi Flegrei, pronte le navi a Napoli: ecco perché, cosa succede