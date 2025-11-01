Scorta gas aumenta in Ue Italia al 95%

16.08 Scorte di gas in crescita in Europa, grazie alle temperature più miti della norma che consentono di alimentare i depositi. L'Italia al primo posto con stoccaggi al 95%. Ue al 82%, con Germania al 75%. Il rialzo medio dei prezzi: 0,02% nel continente e 0,05% in Italia. Si mantiene invece sui minimi dall' inizio di febbraio 2024 il prezzo sul mercato di Amsterdam, dove la settimana si è chiusa con un calo dello 0,8%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

