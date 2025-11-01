Scoperto con droga e 9mila euro | arrestato egiziano

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un 20enne egiziano irregolare sul territorio italiano. Il giovane, controllato in vico Tutti i Santi, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish. La droga era già suddivisa in 10 stecche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

