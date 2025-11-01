Scoperta unica a Vulci | venuta alla luce una testa di kore raro capolavoro fuori dalla Grecia

La testa di una kore in marmo è venuta alla luce nella città etrusca di Vulci. Raro esempio di grande statuaria greca al di fuori della Grecia, la scoperta getta nuova luce sulle relazioni culturali tra Greci ed Etruschi. La kore è attualmente in restauro e in fase di analisi all'Istituto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it