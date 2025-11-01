Scontro Usa-Venezuela in arrivo nei Caraibi portaerei Gerald Ford accompagnata da altre 3 navi da guerra | 4mila i militari a bordo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pentagono sarebbe pronto a colpire obiettivi militari in territorio venezuelano dopo gli attacchi nei Caraibi e nel Pacifico contro 14 presunte imbarcazioni dedite al narcotraffico e un sottomarino, operazioni che hanno causato 61 morti. Così Maduro: "Qualunque sia la minaccia, dobbiamo sempre av. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

