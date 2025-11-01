Scontro Usa-Venezuela in arrivo nei Caraibi portaerei Gerald Ford accompagnata da altre 3 navi da guerra | 4mila i militari a bordo - VIDEO
Il Pentagono sarebbe pronto a colpire obiettivi militari in territorio venezuelano dopo gli attacchi nei Caraibi e nel Pacifico contro 14 presunte imbarcazioni dedite al narcotraffico e un sottomarino, operazioni che hanno causato 61 morti. Così Maduro: "Qualunque sia la minaccia, dobbiamo sempre av. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Il presidente degli Stati Uniti ha autorizzato l’agenzia di spionaggio a condurre operazioni sul suolo venezuelano. È l’ennesimo passo verso uno scontro con Caracas che sembra inevitabile dopo aver dispiegato la Marina nel mar dei Caraibi e aver affondato - facebook.com Vai su Facebook
La leader dell’opposizione venezuelana ha ottenuto il riconoscimento internazionale per la sua resistenza al regime militare di Maduro. Vita, passioni e un emblematico scontro con Chávez di Maria Corina Machado ?@rssmiranda - X Vai su X
Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. Caracas: “Ci prepariamo a una minaccia militare” - La USS Gravely arriva a Trinidad mentre Trump intensifica la pressione militare su Caracas con l'accusa di narcotraffico ... Da ilfattoquotidiano.it
Venezuela, Usa pronti ad attaccare obiettivi militari/ Nave lanciamissili attracca a 25 miglia dalla costa - Venezuela, Usa schierano nave lanciamissili davanti alla costa, Trump potrebbe autorizzare un attacco di terra contro obiettivi usati dai narcotrafficanti ... Si legge su ilsussidiario.net
Alta tensione nelle acque di fronte al Venezuela. Washington Post: "In arrivo portaerei Usa" - Sono il Wall Street Journal e il Miami Herald a ipotizzare, a breve, un possibile raid contro i siti militari venezuelani legati ai narcos. Da msn.com