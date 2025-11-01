Scontro tra auto nel napoletano | muore un poliziotto di 47 anni
AGI - Un poliziotto è morto e un altro è rimasto ferito dopo un incidente stradale nel Napoletano, a Torre del Greco. I due erano a bordo di un'auto di servizio che si è scontrata con un'altra vettura. L'agente deceduto aveva 47 anni. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Il poliziotto ferito è in pericolo di vita. Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone. 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scontro tra due auto sulla statale a Valganna, una donna in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
#Terni, scontro #auto-#scooter a Campomicciolo: 50enne in #prognosi riservata https://umbriaon.it/terni-scontro-auto-scooter-a-campomicciolo-50enne-in-prognosi-riservata/… #poliziaLocale #incidentestradale #Umbria - X Vai su X
Spaventoso scontro tra auto, coinvolta una volante della Polizia, morto un agente, gravissimo il collega - Terribile incidente intorno alle 2 di stanotte, con un morto ed un ferito gravissimo, in pericolo di vita. Riporta napolitoday.it
Poliziotto muore nel Napoletano in un incidente, grave il collega - Ancora da chiarire la dinamica dello schianto a Torre del Greco: la volante sulla quale erano in servizio si è scontrata con un'altra auto sembra durante un inseguimento ... corriere.it scrive
Poliziotto muore nel Napoletano in incidente con volante - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Segnala ansa.it