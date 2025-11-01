Scontro tra auto nel napoletano | muore un poliziotto di 47 anni

AGI - Un poliziotto è morto e un altro è rimasto ferito dopo un incidente stradale nel Napoletano, a Torre del Greco. I due erano a bordo di un'auto di servizio che si è scontrata con un'altra vettura. L'agente deceduto aveva 47 anni. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Il poliziotto ferito è in pericolo di vita. Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone. 🔗 Leggi su Agi.it

