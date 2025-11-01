Scontro frontale a Torre del Greco muore l’agente Aniello Scarpati | volante travolta da un Suv collega gravissimo

La notte ha cambiato volto all’improvviso, all’altezza di viale Europa, a Torre del Greco. Una volante della Polizia di Stato si è scontrata frontalmente con un Suv BMW X4 che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato devastante: l’auto di servizio è finita nella scarpata accanto ai binari, la carrozzeria sventrata, le lamiere piegate come . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Scontro frontale a Torre del Greco, muore l’agente Aniello Scarpati: volante travolta da un Suv, collega gravissimo

