Scontro con bus i ladri svaligiano la casa dell' anziano morto prima del suo funerale

Tgcom24.mediaset.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fregona, nel Trevigiano, si sono introdotti nell'abitazione di Germano De Luca. La scoperta shock del nipote mentre la famiglia si preparava alle esequie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

scontro con bus i ladri svaligiano la casa dell anziano morto prima del suo funerale

© Tgcom24.mediaset.it - Scontro con bus, i ladri svaligiano la casa dell'anziano morto prima del suo funerale

Altre letture consigliate

Sono a cena fuori, i ladri svaligiano casa: un bottino da 20mila euro a Loreto, via tutto l’oro. «Ci hanno rubato anche i ricordi di famiglia» - Un colpo messo a segno all’ora di cena, rapido nelle modalità ma pesante nelle conseguenze per chi lo ha subito. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Bus Ladri Svaligiano