Scontro con bus i ladri svaligiano la casa dell' anziano morto prima del suo funerale

A Fregona, nel Trevigiano, si sono introdotti nell'abitazione di Germano De Luca. La scoperta shock del nipote mentre la famiglia si preparava alle esequie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scontro con bus, i ladri svaligiano la casa dell'anziano morto prima del suo funerale

Altre letture consigliate

Uno scontro a fuoco tra polizia e dei ladri di appartamenti è avvenuto questa mattina a Putignano, in viale Cristoforo Colombo: i malviventi sono stati sorpresi dai poliziotti mentre tentavano di rubare in due abitazioni. Le indagini sono affidate alla squadra m - facebook.com Vai su Facebook

Sono a cena fuori, i ladri svaligiano casa: un bottino da 20mila euro a Loreto, via tutto l’oro. «Ci hanno rubato anche i ricordi di famiglia» - Un colpo messo a segno all’ora di cena, rapido nelle modalità ma pesante nelle conseguenze per chi lo ha subito. Si legge su corriereadriatico.it