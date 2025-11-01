Scontri tra Polizia e manifestanti al corteo antifascista di Cagliari | tre manifestanti bloccati

Scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista a Cagliari tra via Lanusei e via Sonnino, in pieno centro cittadino. Durante uno dei tentativi di superare il cordone di polizia e raggiungere il corteo di Blocco Studentesco (emanazione studentesca di Casapound), a poche centinaia di metri, un gruppo ha nuovamente provato a forzare lo sbarramento ma stavolta, oltre gli idranti- come avvenuto in precedenza – è partita la carica degli agenti antisommossa. Durante queste fasi concitate tre manifestanti sono stati fermati e trasferiti nelle camionette. Un’altra persona che invece stava filmando il presidio di Blocco Studentesco è stata identificata dopo alcuni momenti di tensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra Polizia e manifestanti al corteo antifascista di Cagliari: tre manifestanti bloccati

Argomenti simili trattati di recente

Nell’istituto prosegue l’occupazione dopo gli scontri con la polizia a seguito del volantinaggio davanti all’istituto di Gioventù Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazione Pro Pal a Berlino, durissimi scontri tra la polizia e i manifestanti https://tg.la7.it/esteri/manifestazione-pro-pal-berlino-scontri-polizia-manifestanti-video-08-10-2025-245566… - X Vai su X

Cagliari, scontri tra polizia e manifestanti: il corteo antifascista voleva raggiungere quello di Blocco studentesco - Scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista a Cagliari tra via Lanusei e via Sonnino, in pieno centro cittadino. Come scrive ilmessaggero.it

Corteo anti-fascista a Cagliari: scontri e cariche della Polizia - A Cagliari scontri e cariche della Polizia nel pomeriggio ad alta tensione per il raduno del gruppo di estrema destra Blocco Studentesco, cui si è contrapposto un corteo di attivisti antifascisti. Riporta msn.com

Scontri tra i manifestanti in corteo per la Gkn e la polizia all’aeroporto di Firenze - Scontri tra manifestanti in corteo per la Gkn e la polizia all'aeroporto di Firenze. Si legge su ilfattoquotidiano.it