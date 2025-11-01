Scomparso un uomo di 48 anni ricerche in corso
È stato attivato questa notte dalla Prefettura il piano di ricerche persone scomparse in seguito alla denuncia di allontanamento volontario di un uomo di 48 anni, italiano. L’uomo, Stoikj Marko, si è allontanato dalla struttura sanitaria “Casa dei Poeti” di Fiesole (Fi).Nelle attività di ricerca. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
+++ Veneto – Scomparso un uomo, trovata l’auto. Proseguono le ricerche in montagna Proseguono senza sosta le ricerche del 76enne veronese scomparso, la cui sparizione era stata segnalata da un amico - facebook.com Vai su Facebook
#Palermo, Scomparso e trovato morto in ospedale: ecco in esclusiva il locale tecnico all'ultimo piano dove è stato trovato l'uomo deceduto #Mattino5 - X Vai su X
ZAPPONETA Scomparso uomo di 74 anni a Zapponeta: ricerche in corso. Il nome, i particolari - Fonti locali riferiscono che Stefanino, sposato e padre di famiglia, godeva di buona salute e conosceva bene le campagne della zona. Da statoquotidiano.it
Sparatoria a Buccinasco: grave uomo di 48 anni - Buccinasco (Milano), 14 settembre 2025 – Sparatoria oggi, domenica 14 settembre, a Buccinasco, in provincia di Milano. Da ilgiorno.it
Apprensione per la scomparsa di un uomo di 73 anni, ritrovata la sua auto - L’allarme è stato dato dal parroco del paese che conosce bene il 73enne. Secondo quicosenza.it