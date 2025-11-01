Scomparso un uomo di 48 anni ricerche in corso

Firenzetoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato attivato questa notte dalla Prefettura il piano di ricerche persone scomparse in seguito alla denuncia di allontanamento volontario di un uomo di 48 anni, italiano. L’uomo, Stoikj Marko, si è allontanato dalla struttura sanitaria “Casa dei Poeti” di Fiesole (Fi).Nelle attività di ricerca. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

