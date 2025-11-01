Scompare da una struttura sanitaria di Fiesole | si cerca un uomo di 48 anni

FIESOLE – E? stato attivato questa notte dalla Prefettura il piano di ricerche persone scomparse in seguito alla denuncia di allontanamento volontario di un uomo di 48 anni, italiano. L’uomo si e? allontanato dalla struttura sanitaria Casa dei Poeti a Fiesole. Nelle attivita? di ricerca sono impegnate le forze di polizia, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Al momento della scomparsa l’uomo, di carnagione olivastra, corporatura esile, occhi color nero, stempiato con capelli lunghi e codino, di peso 65 chii circa, indossava un giubbotto di colore scuro, pantalone di jeans e scarpe tipo Timberland. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it