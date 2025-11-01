Roma, 1 novembre 2025 – Sarà un mese di scioperi e agitazioni, quello di novembre appena cominciato. In testa ci sono le proteste legate ai trasporti, ma i primi a incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto scuola seguiti da medici e farmacisti. Ecco dunque il calendario completo che culminerà con lo sciopero generale nazionale di venerdì 28 novembre, che è stato indetto dai diversi sindacati e coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. 4 novembre: scuola e università. IMAGOECONOMICA Si comincia martedì 4 novembre con lo sciopero nazionale del comparto scuola e università per l'intera giornata, come ha reso noto il Ministero dell'Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scioperi, sarà un novembre caldo. Il calendario completo: dalla scuola ai treni, ecco chi si ferma