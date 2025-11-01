Scioperi di novembre 11 blocchi in 2 giorni | il calendario completo delle agitazioni

Il mese di novembre si presenta ricco di proteste e mobilitazioni. Sono in programma scioperi in diversi comparti pubblici e privati, dal trasporto pubblico locale alla sanità, fino al settore scolastico e universitario. Le agitazioni iniziano già nei primi giorni del mese e culmineranno nello sciopero generale nazionale del 28 novembre che interesserà tutti i lavoratori pubblici e privati. Scuola e università: sciopero del 4 novembre. Il calendario si apre martedì 4 novembre con lo sciopero del comparto scuola e università, proclamato dal sindacato Sisa e dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scioperi di novembre, 11 blocchi in 2 giorni: il calendario completo delle agitazioni

