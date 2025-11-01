Scioperi a novembre 2025 calendario manifestazioni date e orari
Anche il mese di novembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Previste diverse agitazioni nazionali: il comparto scuola incrocia le braccia il 4 novembre; i medici il 5 novembre e i farmacisti il giorno seguente. Il 6 novembre prevista un’agitazione di 24 ore del personale del Comune di Bologna a causa del mancato aumento degli stipendi. Previsto per il 28 novembre uno sciopero generale. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
