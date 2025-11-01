Scioperi a novembre 2025 calendario manifestazioni date e orari

Tg24.sky.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il mese di novembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Previste diverse agitazioni nazionali: il comparto scuola incrocia le braccia il 4 novembre; i  medici  il 5 novembre e i farmacisti il giorno seguente. Il 6 novembre prevista un’agitazione di 24 ore del personale del  Comune di Bologna  a causa del mancato aumento degli stipendi. Previsto per il 28 novembre uno sciopero generale. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

scioperi a novembre 2025 calendario manifestazioni date e orari

© Tg24.sky.it - Scioperi a novembre 2025, calendario manifestazioni, date e orari

Contenuti che potrebbero interessarti

scioperi novembre 2025 calendarioScioperi novembre 2025, dai treni ai bus fino agli aerei: il calendario con le date di tutte le agitazioni - Dopo un ottobre caratterizzato da proteste e vertenze in diversi settori, in Italia sono in ... Da ilmattino.it

scioperi novembre 2025 calendarioTutti gli scioperi di novembre 2025: dai treni agli aerei, fino alla metro. Il calendario completo - Sarà un mese di novembre ricco di scioperi e agitazioni. Segnala money.it

scioperi novembre 2025 calendarioScioperi novembre 2025, dai treni ai bus fino agli aerei: il calendario con le date di tutte le agitazioni. La guida - Dopo un ottobre caratterizzato da proteste e vertenze in diversi settori, in Italia sono in ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Scioperi Novembre 2025 Calendario