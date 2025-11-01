Scienza Moschella | Quella pura è la radice di ogni progresso anche tecnologico
(Adnkronos) – "La scienza pura è la radice di ogni progresso, anche tecnologico". Lo ha detto il professor Ugo Moschella, ordinario di Fisica e Matematica all’Università dell’Insubria, intervenendo al Digital Innovation Channel di Micromegas Comunicazione. "Il fisico teorico – ha spiegato – è oggi ciò che erano gli artisti liberali del passato: esplora la realtà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
