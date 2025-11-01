Sciacalli in azione nella casa di Germano De Luca | furto mentre la famiglia prepara il funerale

Il dolore per la morte di Germano De Luca, l’anziano vittima dell’incidente di Piavon di Oderzo in cui la sua auto si è scontrata con un autobus scolastico con cinquanta studenti a bordo, è stato violato dalla scoperta più feroce: la casa di famiglia a Fregona è stata svaligiata poche ore prima del funerale. Il nipote dell’uomo, entrato solo per prendere un vestito da far indossare allo zio nell’ultimo saluto, ha trovato la porta d’ingresso forzata con un piede di porco e le stanze completamente a soqquadro. Nessuno dei parenti era in casa da giorni, tutti concentrati sul trauma dell’incidente e sulle pratiche funerarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

