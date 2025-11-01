sci alpino dominik paris e gli uomini jet si preparano a piztal allenamento a diavolezza per i gigantisti

Messo alle spalle il primo week end di gara a Soelden (Austria), la squadra italiana di sci alpino si sta organizzando in vista della prosecuzione del percorso in Coppa del Mondo, in una stagione molto particolare e importante che avrà nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’evento principale. A questo proposito, settimana di allenamenti sulle nevi perenni della Piztal (Austria) per gli specialisti azzurri delle discipline veloci. Gli uomini-jet saranno chiamati a una sorta di antipasto nel superG di Copper Mountain (USA) il 27 novembre, mentre dal 4 al 6 dicembre bisognerà fare i conti con la Birds of Prey di Beaver Creek dove si disputeranno due discese e un supergigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

