Messo in archivio l’Opening sul ghiacciaio del Rettenbach a Sölden (Austria), il Circo Bianco guarda ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo. Ci sarà la tappa di Levi (Finlandia) nel week end del 15-16 novembre. Nel day-1 saranno le donne ad aprire le danze e il giorno seguente spetterà agli uomini. Lo slalom sarà la specialità nelle quali ci si cimenterà nel fine-settimana sulla Levi Black. Per affinare la preparazione alla prova tra i pali stretti, sono previsti giorni di allenamento sul pendio finnico al fine di trovare il miglior feeling possibile. Dal 3 al 13 novembre si prepareranno le slalomiste Lara Della Mea, Giorgia Collob, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli, con l’obiettivo di fare meglio del gigante d’apertura stagione, in cui le assenze di Federica Brignone e Marta Bassino si sono fatte sentire. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino, allenamenti per slalomiste e polivalenti a Levi e a Tignes