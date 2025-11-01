Sci alpino allenamenti per slalomiste e polivalenti a Levi e a Tignes
Messo in archivio l’Opening sul ghiacciaio del Rettenbach a Sölden (Austria), il Circo Bianco guarda ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo. Ci sarà la tappa di Levi (Finlandia) nel week end del 15-16 novembre. Nel day-1 saranno le donne ad aprire le danze e il giorno seguente spetterà agli uomini. Lo slalom sarà la specialità nelle quali ci si cimenterà nel fine-settimana sulla Levi Black. Per affinare la preparazione alla prova tra i pali stretti, sono previsti giorni di allenamento sul pendio finnico al fine di trovare il miglior feeling possibile. Dal 3 al 13 novembre si prepareranno le slalomiste Lara Della Mea, Giorgia Collob, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli, con l’obiettivo di fare meglio del gigante d’apertura stagione, in cui le assenze di Federica Brignone e Marta Bassino si sono fatte sentire. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sci alpino: la squadra Asiva in raduno sul ghiacciaio in Val Senales (AA) Quattro giorni di allenamenti sul ghiacciaio altoatesino della Val Senales attendono la squadra di Sci alpino femminile del Comitato Asiva, al lavoro dal 26 al 29 ottobre. Gli allenatori Luc - facebook.com Vai su Facebook
SCI ALPINO: Marta Bassino ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra in seguito ad una caduta in allenamento. Operazione riuscita, stop di quattro-sei mesi - X Vai su X
Sci alpino, allenamenti per slalomiste e polivalenti a Levi e a Tignes - Messo in archivio l'Opening sul ghiacciaio del Rettenbach a Sölden (Austria), il Circo Bianco guarda ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo. Scrive oasport.it
I velocisti azzurri si allenano anche in gigante a Diavolezza, in Senales concluso il lavoro tra polivalenti e slalomiste - Gli uomini jet del team di Coppa del Mondo al lavoro prima di volare a Copper Mountain, il debutto stagionale è previsto il 27 novembre con l'inedito super- Riporta neveitalia.it
Mondiali, l'Italia è oro nel parallelo a squadre - Esordio subito vincente per l'Italia ai Mondiali di sci alpino con Lara Della Mea, Alex Vinatzer, Giorgia Collomb e Filippo Della Vite che conquistano l'oro nel parallelo a squadre. Si legge su sportmediaset.mediaset.it