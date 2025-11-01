Sci alpino a Milano-Cortina 2026 | tra storia tecnica e speranze azzurre

Quando il cronometro inizierà a scorrere sulle nevi di Bormio e Cortina, nel febbraio 2026, non sarà solo una gara. Sarà il ritorno della regina degli sport invernali nel suo regno naturale, sulle montagne italiane che hanno forgiato campioni e scritto pagine di storia indimenticabili. Lo sci alpino rappresenta l’essenza della sfida tra uomo e montagna, dove velocità vertiginosa e precisione millimetrica si fondono in un balletto adrenalinico che si consuma in pochi minuti di pura emozione. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, porteranno questa disciplina nelle due cattedrali dello sci italiano: la mitica pista Stelvio di Bormio ospiterà le gare maschili, mentre l’ Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo sarà teatro delle sfide femminili. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

